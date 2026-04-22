Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fußgängerin angefahren

Um 11:54 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 62-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Klein-Lkw vom Parkplatz des Toom-Baumarktes auf die Niederhoner Straße in Eschwege einzubiegen. Zu dieser Zeit war eine 55-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu Fuß auf den dortigen Gehweg unterwegs. Der 62-Jährige versuchte noch abzubremsen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass die Fußgängerin angefahren wurde. Diese kam dadurch zu Fall und klagte über Schmerzen am Bein. Zur weiteren Untersuchung/ Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallflucht

Um 10:10 Uhr parkte gestern Vormittag ein 70-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw in der Langemarckstraße in Eschwege rückwärts in eine Parklücke ein. Dabei fuhr er gegen die Heckstoßstange eines geparkten Pkw Toyota, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Da der 70-Jährige anschließend davon fuhr, muss er sich auch wegen Unfallflucht verantworten.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Gestern wurden mehrere Anzeigen erstattet, nachdem es in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege zu mehreren Farbschmierereien kam. Betroffen waren die Gebäude des Amtsgerichts und der Commerzbank sowie eine Bushaltestelle. Unbekannte Täter sprühten an eine Hauswand des Bankgebäudes und des Amtsgerichtes mit roter Farbe Schriftzüge mit teilweise politischen Bezug. Die Glaswände des Unterstandes der Bushaltestelle am Amtsgericht wurden ebenfalls mit roter Farbe / Schriftzügen besprüht. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 1500 EUR belaufen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl eines Anhängers

Zwischen dem 21.04.26, 17:00 Uhr und dem 22.04.26, 09:15 Uhr wurde in der Straße "Am Sportplatz" in Oetmannshausen ein Pkw-Anhänger der Marke "Stema" mit dem amtlichen Kennzeichen "ESW-CA 146" gestohlen. Der Wert des Anhängers wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zaun beschädigt

Um 09:07 Uhr befuhr gestern Morgen ein 60-Jähriger aus Sondershausen mit einem Lkw die Straße "Baumhof" in Großalmerode. Während eines Wendemanövers touchierte der Lkw einen Gartenzaun sowie eine Laterne, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Unfall im Einmündungsbereich

Um 14:54 Uhr befuhr am gestrigen Dienstagnachmittag ein 57-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Lkw und ein 20-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw die Stubenstraße in Witzenhausen in Richtung "Werrabrücke/ An der Schlagd". Während sich der Lkw auf den linken Fahrstreifen einordnete, ordnete sich der Pkw auf den rechten Fahrstreifen (Rechtsabbiegerspur) ein. Der 20-Jährige nahm zu dieser Zeit an, dass der Lkw dort angehalten habe, um ein angrenzendes Geschäft zu beliefern. Er selbst beabsichtigte jedoch nach links in Richtung der Straße "An der Schlagd" weiterzufahren. Im Anschluss kam es dann im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, nachdem der Lkw losfuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 4500 EUR angegeben.

Plane aufgeschlitzt

In der Nacht vom 21./22.04.26 schnitten unbekannte Täter auf dem Parkplatz der Burg Ludwigstein an der B 27 in die Plane eines polnischen Sattelaufliegers einen Schlitz. Offensichtlich wollten der oder die Täter hinsichtlich der Ladung Nachschau halten. Entwendet wurde jedoch nichts. Es blieb daher beim geringen Sachschaden von ca. 50 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell