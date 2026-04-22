Polizei Eschwege

POL-ESW: massive betrügerischen Anrufe dauern an

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Nach der gestern veröffentlichten Warnung vor betrügerischen Anrufen im Raum Sontra und Stadtteilen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/6259411, die sich am 20.04.26 ereignet hatten, war am gestrigen 21.04.26 bis in die späten Abendstunden eine weitere Flut von betrügerischen Anrufen im Raum Eschwege und Wehretal zu registrieren.

Weit über 20 Anrufe bei der Polizei in Eschwege zeigten auf, dass erneut massiv versucht wurde unter dem betrügerischen Motto "Falsche Polizeibeamte" und der damit verbundenen Angst vor möglichen Einbrüchen Informationen über Bargeld, Schmuck und anderen Wertgegenständen zu erfahren.

Bis auf einem Fall erkannten die Angerufenen - wie auch in Sontra - die betrügerische Absicht, ergänzend dazu hatte die Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner vor den betrügerischen Anrufen gewarnt. Entsprechende Warnungen wurden in den hiesigen Medien und den sozialen Medien des Polizeipräsidiums auch zeitnah veröffentlicht.

In dem angesprochen Fall rief ein Mann und eine Frau bei einem 84-Jährigen aus Eschwege an, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Der Anruf erfolgte in der gestrigen Mittagszeit, um 12:45 Uhr. Unter dem bekannten Motto wurde der Angerufene nach Wertsachen und Bargeld ausgefragt. Daraufhin erschien ca. eine halbe Stunde später eine männliche Person bei dem 84-Jährigen, der diesem einen mittleren dreistelligen Betrag sowie die Kreditkarte aushändigte. Der "Abholer" kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, schlanke Figur, dunkelblonde Haare und von mitteleuropäischen Phänotyp. Er stellte sich als Polizeibeamter mit Namen "Schmidt" vor und sprach akzentfrei Hochdeutsch.

Die Polizei bittet daher erneut darum, am Telefon keine Angaben zu Wertsachen zu machen und bei derartigen Anrufen selbstständig die örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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