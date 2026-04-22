PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: massive betrügerischen Anrufe dauern an

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Nach der gestern veröffentlichten Warnung vor betrügerischen Anrufen im Raum Sontra und Stadtteilen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/6259411, die sich am 20.04.26 ereignet hatten, war am gestrigen 21.04.26 bis in die späten Abendstunden eine weitere Flut von betrügerischen Anrufen im Raum Eschwege und Wehretal zu registrieren.

Weit über 20 Anrufe bei der Polizei in Eschwege zeigten auf, dass erneut massiv versucht wurde unter dem betrügerischen Motto "Falsche Polizeibeamte" und der damit verbundenen Angst vor möglichen Einbrüchen Informationen über Bargeld, Schmuck und anderen Wertgegenständen zu erfahren.

Bis auf einem Fall erkannten die Angerufenen - wie auch in Sontra - die betrügerische Absicht, ergänzend dazu hatte die Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner vor den betrügerischen Anrufen gewarnt. Entsprechende Warnungen wurden in den hiesigen Medien und den sozialen Medien des Polizeipräsidiums auch zeitnah veröffentlicht.

In dem angesprochen Fall rief ein Mann und eine Frau bei einem 84-Jährigen aus Eschwege an, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Der Anruf erfolgte in der gestrigen Mittagszeit, um 12:45 Uhr. Unter dem bekannten Motto wurde der Angerufene nach Wertsachen und Bargeld ausgefragt. Daraufhin erschien ca. eine halbe Stunde später eine männliche Person bei dem 84-Jährigen, der diesem einen mittleren dreistelligen Betrag sowie die Kreditkarte aushändigte. Der "Abholer" kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, schlanke Figur, dunkelblonde Haare und von mitteleuropäischen Phänotyp. Er stellte sich als Polizeibeamter mit Namen "Schmidt" vor und sprach akzentfrei Hochdeutsch.

Die Polizei bittet daher erneut darum, am Telefon keine Angaben zu Wertsachen zu machen und bei derartigen Anrufen selbstständig die örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 10:15

    POL-ESW: Pressebericht vom 21.04.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Fahrstreifenwechsel Um 15:58 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 53-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw die B 249 von Eschwege in Richtung Meißner. Dabei beabsichtigte er von dem rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, übersah aber den dort fahrenden Pkw, der von einer 59-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Durch den seitlichen Zusammenstoß beider ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 09:01

    POL-ESW: betrügerische Anrufe in Sontra

    Eschwege (ots) - Betrügerische Anrufe setzen sich heute Morgen fort Ab 18:00 Uhr meldeten sich gestern Abend insgesamt 21 Bürgerinnen und Bürger aus Sontra und den umliegenden Stadtteilen bei der Polizeistation in Sontra, nachdem sie von einem Herrn Schneider angerufen wurden, der sich als Polizeibeamter (Oberkommissar) der Polizeistation Sontra ausgab. In den Anrufen teilte er mit, dass in der unmittelbaren ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:17

    POL-ESW: Riskantes Überholen

    Eschwege (ots) - Polizei Sontra Um 06:51 Uhr befuhr heute Morgen ein 53-Jähriger aus Fuldabrück mit einem Pkw die B 7 von Wichmannshausen in Richtung Datterode. Ihm entgegen kam zu dieser Zeit ein 61-jähriger aus der Gemeinde Ringgau, der mit seinem Pkw einen vorausfahrenden Lkw überholte. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw des 53-Jährigen, der - um einen Zusammenstoß zu vermeiden - stark abbremsen musste. In der Folge kam er mit seinem Auto von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren