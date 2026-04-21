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Polizei Eschwege

POL-ESW: betrügerische Anrufe in Sontra

Eschwege (ots)

Betrügerische Anrufe setzen sich heute Morgen fort

Ab 18:00 Uhr meldeten sich gestern Abend insgesamt 21 Bürgerinnen und Bürger aus Sontra und den umliegenden Stadtteilen bei der Polizeistation in Sontra, nachdem sie von einem Herrn Schneider angerufen wurden, der sich als Polizeibeamter (Oberkommissar) der Polizeistation Sontra ausgab.

In den Anrufen teilte er mit, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Zudem fragte er teilweise, ob die Angerufenen alleine daheim wären und zu Hause Wertgegenstände aufbewahren würden.

betrügerische Anrufe erkannt

In allen Fällen wurde das Telefonat durch die Angerufenen beendet, da ihnen der Anruf seltsam vorkam oder sie durch vorausgegangene Präventionstipps entsprechend sensibilisiert waren. Daher kam es zu keinem finanziellen Schaden.

weitere Anrufe heute Morgen

Die Anrufe dauerten gestern Abend bis ca. 21:30 Uhr an. Wie aktuell der Leiter der Polizeistation Sontra mitteilt, setzen sich die Anrufe heute Morgen bereits fort. Zwischeneiszeitlich wurden der Polizei bereits zwei weitere Anrufe des angeblichen "Polizeibeamten Schneider" mitgeteilt.

Daher bittet die Polizei nachfolgende Tipps zu beachten:

   - Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in 
     Ihrem Telefondisplay.
   - Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter 
     aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die 
     örtliche Polizei unter deren Festnetznummer (in diesem Fall in 
     Sontra unter 05653/97660) an. Schildern Sie der Polizei den 
     Sachverhalt.
   - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre 
     persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.
   - Sprechen Sie mit ihrer Familie oder einer anderen 
     Vertrauensperson über den Anruf.
   - Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen,
     auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeiterinnen oder 
     Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder 
     Geldinstituten.
   - Wenn Sie Betroffener eines solchen Anrufes geworden sind, wenden
     Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine 
     Anzeige.

Weitere Informationen und Präventionsangebote finden Sie unter:

www.polizei-beratung.de

www.verbraucher.de

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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