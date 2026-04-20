Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall mit Motorrad

Um 10:50 Uhr befuhr am vergangenen Samstagabend ein 49-Jähriger aus Treffurt mit seinem Motorrad die Döringsdorfer Straße zwischen Wanfried und Döringsdorf. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Krad und stürzte dadurch. Durch den Sturz verletzte sich der 49-Jährige, der anschließend in ein Klinikum gebracht wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Vorfahrt missachtet

Am 17.04.26, um 19:24 Uhr, befuhr eine 24-Jährige aus Kassel mit ihrem Pkw die Straße "Stegmühle" in Eltmannshausen. Beim Abbiegen auf die Soodener Straße (B 27) übersah sie den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 68-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard. Durch den Zusammenstoß beider Autos entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR.

Unfallfluchten

Um 18:17 Uhr befuhr am vergangenen Samstagabend eine 21-Jährige aus Eschwege mit einem Pkw die Eschweger Fußgängerzone "Stad". In Höhe der Telekom kam ihr ein Sprinter entgegen, worauf sie ihr Auto zurücksetzte. Dabei fuhr sie mit dem Auto gegen einen Laternenpfahl. Die Fahrerin stieg aus, begutachtete den Schaden und fuhr anschließend davon, so dass nun wegen Unfallflucht ermittelt wird.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Landstraße in Reichensachsen gemeldet. Beim Vorbeifahren wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw VW auf der linken Fahrzeugseite touchiert. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR an dem VW. Der Unfall ereignete sich bereits am 17.04.26, gegen 15:00 Uhr.

In beiden Fällen nimmt die Eschweger Polizei unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 Hinweise entgegen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 15.04.26 und dem 17.04.26, 10:30 Uhr wurde eine Tür auf der Rückseite der Sporthalle in der Straße "Im Eilse" in Bad Sooden-Allendorf mit einer silbernen Farbe besprüht. Der dadurch entstanden Sachschaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Dieseldiebstahl

Zwischen dem 17.04.26, 02:00 Uhr und dem 18.04.26, 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter im Bereich der Heubergstraße in Eschwege auf ein dortiges Baustellengelände. Der oder die Täter öffneten gewaltsam den Baustellenzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Dort wurde ein Container aufgebrochen sowie ein dort aufgestellter Dieseltank. Auch die Tanks der dort abgestellten Baumaschinen wurden unberechtigt geöffnet. Insgesamt wurden ca. 1000 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Am vergangenen Samstagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter versucht haben in der Holzhäuser Straße in Nesselröden in das dortige Sportlerheim einzubrechen. Darauf deuteten Hebelspuren an einem Fenster hin. Ein Eindringen gelang jedoch nicht, so dass es beim Sachschaden von ca. 500 EUR blieb. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen dem 17.04.26, 21:00 Uhr und 18.04.26, 15:00 Uhr ereignete sich in der Quenteler Straße in Fürstenhagen eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw Hyundai im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Körperverletzung

Am 18.04.26, um 23:00 Uhr, hielt sich eine Personengruppe in der Sälzer Straße in Hessisch Lichtenau an der Haltestelle "Bürgerhaus" auf. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein schwarzes Mofa ohne Kennzeichen vorbei auf dem sich zwei Personen befanden. Einer der Personen zündete beim Vorbeifahren eine Silvesterrakete in Richtung der Personengruppe, wodurch ein 16-Jähriger aus Hessisch Lichtenau von der Rakete am Rücken getroffen wurde. Von den Tatverdächtigen ist bekannt, dass beide schwarz gekleidet waren und jeweils einen schwarzen Helm trugen. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Tel.: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Geparktes Auto übersehen

Um 17:32 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagnachmittag ein 25-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw die Nordbahnhofstraße in Witzenhausen stadteinwärts. Dabei übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW und fuhr auf diesen auf. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 13.000 EUR angegeben.

Geldkassette aufgebrochen

Zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde auf einem Grundstück in der Berliner Straße in Roßbach die Geldkassette des dortigen Hofladens durch unbekannten Täter aufgebrochen. Aus dieser wurde das Bargeld entnommen und gestohlen. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Um 15:20 Uhr wurde am vergangenen Samstag durch Unbekannte in der Fußgängerunterführung in der Straße "An der Schlagd" in Witzenhausen eine politische Parole an die Wand gesprüht. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei Kinder / Jugendliche handeln, die ca. 150 cm groß sind. Sie trugen beide eine schwarze Jogginghose und dunkle Jacken. Der Sachschaden wird mit ca. 50 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 20:11 Uhr wurde am gestrigen Sonntagabend ein 47-Jähriger aus Witzenhausen in der Witzenhäuser Innenstadt durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte war der 47-Jährige unter dem Einfluss von THC mit einem Pkw unterwegs, worauf eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

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