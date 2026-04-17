POL-ESW: Diebstahl einer Geldbörse

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Von Fahrbahn abgekommen Um 20:04 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 43-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung vom Bad Sooden-Allendorf lief nach Angaben des Fahrers ein Tier über die Fahrbahn. Beim Versuch diesem auszuweichen, kam der 43-Jährige mit dem Auto nach links von der Bundesstraße ab und geriet dabei auf den ...

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