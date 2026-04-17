POL-ESW: Diebstahl einer Geldbörse
Eschwege (ots)
Polizei Hessisch Lichtenau
Um 10:00 Uhr wurde heute Vormittag einer 76-Jährigen aus Hessisch Lichtenau während des Einkaufs im Aldi-Markt in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau das Portmonee aus der Handtasche gestohlen. In dem Portmonee befanden sich neben Bargeld, noch persönliche Dokumente und Bankkarte. Bei dem Portmonee handelt es sich um ein rot-braunes handbemaltes Lederportmonee. Schaden: ca. 350 EUR. Hinweise: 05602/93930.
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