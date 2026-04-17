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Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl einer Geldbörse

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Um 10:00 Uhr wurde heute Vormittag einer 76-Jährigen aus Hessisch Lichtenau während des Einkaufs im Aldi-Markt in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau das Portmonee aus der Handtasche gestohlen. In dem Portmonee befanden sich neben Bargeld, noch persönliche Dokumente und Bankkarte. Bei dem Portmonee handelt es sich um ein rot-braunes handbemaltes Lederportmonee. Schaden: ca. 350 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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