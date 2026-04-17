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Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall mit Pedelec

Um 21:00 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 41-Jähriger aus Eschwege mit einem Pedelec die Straße "Südring" in Eschwege. Bei der Fahrt streifte er mit dem Lenker eine Laterne, wodurch der 41-Jährige mit dem Pedelec stürzte. Da er keinen Helm trug zog er sich Verletzungen am Kopf zu. Er wurde in das Krankenhaus eingeliefert. Es entstand geringer Sachschaden.

Unfallflucht

Am gestiegen Donnerstag ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatzgelände des Aldi-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege. Zwischen 13:20 Uhr und 13:50 Uhr wurde ein dort geparkter Pkw Mercedes der A-Klasse im rechten hinteren Fahrzeugbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung, Widerstand

Um 22:37 Uhr wurde die Polizei in Eschwege alarmiert, nachdem ein 32-Jähriger aus Wanfried im Haus seiner Eltern randalierte. Dabei beschädigte er Türen und Gegenstände. Weiterhin wurde ein Angehöriger und ein Nachbar verletzt. Die Polizeistreife konnte den alkoholisierten 32-Jährigen überwältigen. Dabei leistete er nicht unerheblich Widerstand, so dass ihm die Handfesseln angelegt werden musste. Durch die Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Neben Körperverletzung erwartet den 32-Jährigen daher auch ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der 32-Jährige wurde nach dem Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz - PsychKHG) in das ZPP eingewiesen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung durch Graffiti

Vom Gelände der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau wird eine Sachbeschädigung auf der Herrentoilette angezeigt. Dort wurde die gestrichene Wandfläche mit weißen und roten Lackstifte beschmiert. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Diesel gestohlen

Zwischen dem 15.04.26. 18:00 Uhr und dem 16.04.26, 07:00 Uhr wurde in der Kohlenstraße in Neu-Eichenberg, im Bereich einer Baustelle aus einem Lkw ca. 200 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Der Tankdeckel wurde zuvor durch die Täter aufgebrochen. Der Gesamtschaden wird mit ca. 550 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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