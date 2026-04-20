PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Riskantes Überholen

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Um 06:51 Uhr befuhr heute Morgen ein 53-Jähriger aus Fuldabrück mit einem Pkw die B 7 von Wichmannshausen in Richtung Datterode. Ihm entgegen kam zu dieser Zeit ein 61-jähriger aus der Gemeinde Ringgau, der mit seinem Pkw einen vorausfahrenden Lkw überholte. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw des 53-Jährigen, der - um einen Zusammenstoß zu vermeiden - stark abbremsen musste. In der Folge kam er mit seinem Auto von der Bundesstraße ab und fuhr in den Straßengraben, wo das Auto auf der Fahrzeugseite zum Liegen kam. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter, meldete sich dann aber später selbst bei der Polizei in Sontra. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 10:33

    POL-ESW: Pressebericht vom 20.04.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall mit Motorrad Um 10:50 Uhr befuhr am vergangenen Samstagabend ein 49-Jähriger aus Treffurt mit seinem Motorrad die Döringsdorfer Straße zwischen Wanfried und Döringsdorf. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Krad und stürzte dadurch. Durch den Sturz verletzte sich der 49-Jährige, der anschließend in ein Klinikum gebracht wurde. Der Sachschaden wird mit ca. ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 12:31

    POL-ESW: Diebstahl einer Geldbörse

    Eschwege (ots) - Polizei Hessisch Lichtenau Um 10:00 Uhr wurde heute Vormittag einer 76-Jährigen aus Hessisch Lichtenau während des Einkaufs im Aldi-Markt in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau das Portmonee aus der Handtasche gestohlen. In dem Portmonee befanden sich neben Bargeld, noch persönliche Dokumente und Bankkarte. Bei dem Portmonee handelt es sich um ein rot-braunes handbemaltes Lederportmonee. ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 10:39

    POL-ESW: Pressebericht vom 17.04.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall mit Pedelec Um 21:00 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 41-Jähriger aus Eschwege mit einem Pedelec die Straße "Südring" in Eschwege. Bei der Fahrt streifte er mit dem Lenker eine Laterne, wodurch der 41-Jährige mit dem Pedelec stürzte. Da er keinen Helm trug zog er sich Verletzungen am Kopf zu. Er wurde in das Krankenhaus eingeliefert. Es entstand geringer Sachschaden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren