Polizei Eschwege

POL-ESW: Riskantes Überholen

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Um 06:51 Uhr befuhr heute Morgen ein 53-Jähriger aus Fuldabrück mit einem Pkw die B 7 von Wichmannshausen in Richtung Datterode. Ihm entgegen kam zu dieser Zeit ein 61-jähriger aus der Gemeinde Ringgau, der mit seinem Pkw einen vorausfahrenden Lkw überholte. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw des 53-Jährigen, der - um einen Zusammenstoß zu vermeiden - stark abbremsen musste. In der Folge kam er mit seinem Auto von der Bundesstraße ab und fuhr in den Straßengraben, wo das Auto auf der Fahrzeugseite zum Liegen kam. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter, meldete sich dann aber später selbst bei der Polizei in Sontra. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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