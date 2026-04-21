Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Um 15:58 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 53-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw die B 249 von Eschwege in Richtung Meißner. Dabei beabsichtigte er von dem rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, übersah aber den dort fahrenden Pkw, der von einer 59-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Durch den seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

Unfallflucht

Am gestrigen Montag wird aus der Landgrafenstraße in Eschwege eine Unfallflucht angezeigt. Zwischen 06:50 Uhr und 13:10 Uhr wurde vermutlich beim Vorbeifahren ein geparkter VW Golf angefahren und dessen Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigungen am Pkw

Über das vergangene Wochenende wurde ein Pkw der Stadt Eschwege durch Unbekannte beschädigt, wie am gestrigen Montagmorgen festgestellt wurde. Das Auto war am Obermarkt geparkt, wo es mit roter Farbe beschmiert wurde. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

In Bad Sooden-Allendorf wurde zwischen dem 18.04.26, 18;30 Uhr und dem 20.04.26, 11:00 Uhr der Türgriff eines Pkw Mitsubishi abgebrochen. Dieser war auf dem Kundenparkplatz der Klinik "Hoher Meißner" in der Hardtstraße geparkt. Möglicherweise versuchten der oder die Täter auch das Auto auf diese Art gewaltsam zu öffnen. Letztendlich entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Bankkarte entwendet

Am vergangenen Samstag (18.04.26) wurde in der Mittagszeit einem 89-Jährigen aus Sontra in den Räumen der Sparkassenfiliale in Sontra die Debitkarte entwendet. Die Tat ereignete sich um 12:28 Uhr. Kurz darauf (12:32 Uhr und 12:33 Uhr) erfolgten durch die bislang unbekannten Täter zwei Bargeldabhebungen, wodurch ein Schaden von 1815 EUR entstand. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Brand eines Containers

Um 21:41 Uhr wurde gestern Abend ein Feuer im Bereich der Gemeinde Neu-Eichenberg gemeldet. Wie sich herausstellte brannte in der Ladestraße in Eichenberg ein Restmüllcontainer mit 30 qm³ Restmüll. Das Feuer griff auch auf den Dachüberstand eines Nebengebäudes der dortigen Firma über, konnte aber durch die örtliche Feuerwehr schnell gelöscht werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden an dem Container und dem Dachüberstand mit ca. 10.000 EUR angegeben. Der angrenzende Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Auf dem Schulgelände der Lindenhofschule in Gertenbach drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine dort aufgestellte Holzhütte ein. In dieser werden überwiegend Spielgeräte der Schule aufbewahrt, die geringfügig beschädigt (schaden: ca. 50 EUR) wurden. Die Tat ereignete sich gegen 13:30 Uhr am gestrigen Montag. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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