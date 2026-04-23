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Polizei Eschwege

POL-ESW: Gestohlener Anhänger wieder aufgetaucht

POL-ESW: Gestohlener Anhänger wieder aufgetaucht
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Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Anhängers, der in der Nacht vom 21./22.04.26 in Oetmannshausen gestohlen wurde (Pressebericht vom 22.04.26) kann ergänzend mitgeteilt werden, dass die bislang unbekannten Täter versucht haben mit dem Anhänger in der Landstraße in Bischhausen einen Container zu entwenden.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Täter sich zunächst in Bischhausen zu einem dortigen Firmengelände begaben. Dort wurde ein Bauzaun gewaltsam geöffnet, um auf das Gelände zu gelangen. In der Absicht einen dort gelagerten "Heckcontainer" zu entwenden, hatte die unbekannten Täter zuvor den Anhänger in Oetmannshausen gestohlen. Nachdem die Täter den Container auf den gestohlenen Anhänger aufgeladen hatten, kippte der Anhänger nach hinten um und der aufgeladene Container rutschte dadurch vom Anhänger herunter (Foto). Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit einem Quad.

Im Zusammenhang mit den polizeilichen Ermittlungen konnte mittlerweile festgestellt werden, dass die Tatverdächtige sich bereits, um 01.50 Uhr, auf dem Firmengelände aufgehalten haben, bevor das Quad mit zwei Personen besetzt, gegen 02:20 Uhr vom Tatort flüchtete.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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