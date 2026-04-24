Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 17:59 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 76-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die Ortslage von Frieda und beabsichtigte auf die B 249 in Richtung Wanfried abzubiegen. Dabei übersah sie den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 21-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 4500 EUR.

Sachbeschädigung in Sporthalle

Am gestrigen Donnerstagmorgen wurde in der Großsporthalle der Beruflichen Schule in Eschwege durch unbekannte Täter ein Eckventil auf einer Schülertoilette abgedreht. Die Toilette befindet sich im 1. Obergeschoss. Durch das auslaufende Wasser wurde der Hallenabschnitt C, die Toilette sowie der Flur im Erdgeschoss und Kellerraum nass. Die Höhe des Sachschadens wird noch geprüft. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Unfälle im Einmündungsbereich

Um 17:07 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 20-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw die Straße "Am Stieg" in Witzenhausen in Richtung der L 3646. In entgegengesetzter Richtung fuhr zu dieser Zeit eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen. Als die 20-Jährige sich mit dem Auto auf Höhe der Einmündung "Am Stieg / Am Eschenbornrasen" befand, beabsichtigte sie nach links in die Straße "Am Eschenbornrasen" abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 28-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 28-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am gestrigen Vormittag um 10:05 Uhr. Zu dieser Zeit befuhr eine 88-Jährige aus Witzenhausen die Straße "Am St. Jakob" in Witzenhausen und beabsichtigte nach rechts auf die Straße "Hinter den Teichhöfen" abzubiegen. Dabei übersah sie den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 18-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand geringer Sachschaden von ca. 500 EUR.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 07:24 Uhr wurde heute Morgen im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle ein 60-Jähriger aus Witzenhausen auf der B 80 zwischen Witzenhausen und Gertenbach mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von THC am Straßenverkehr teilnahm. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme durchgeführt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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