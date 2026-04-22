Polizei Wuppertal

POL-W: W - 32-jähriger in Wuppertal Elberfeld ausgeraubt

Wuppertal (ots)

In der Nacht (22.04.2026, 01:00 Uhr) raubte ein bislang Unbekannter einen 32-Jährigen in Wuppertal Elberfeld aus. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte fußläufig auf der Straße Neuenteich in Richtung Ostersbaum, als ihm unvermittelt durch einen vorbeifahrenden Radfahrer sein Handy aus der Hand gerissen wurde. Durch einen zusätzlichen Stoß stürzte er in einen Busch. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend in Richtung Ostersbaum. Der Tatverdächtige wird als circa 30 bis 35 Jahre alt und männlich beschrieben. Zur Tatzeit trug er graue, schulterlange Haare und fuhr ein organgenes E-Bike. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 zu melden.

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