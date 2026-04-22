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Polizei Wuppertal

POL-W: W - 32-jähriger in Wuppertal Elberfeld ausgeraubt

Wuppertal (ots)

In der Nacht (22.04.2026, 01:00 Uhr) raubte ein bislang Unbekannter 
einen 32-Jährigen in Wuppertal Elberfeld aus. 

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte fußläufig 
auf der Straße Neuenteich in Richtung Ostersbaum, als ihm 
unvermittelt durch einen vorbeifahrenden Radfahrer sein Handy aus der
Hand gerissen wurde. Durch einen zusätzlichen Stoß stürzte er in 
einen Busch. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend in Richtung 
Ostersbaum. 

Der Tatverdächtige wird als circa 30 bis 35 Jahre alt und männlich 
beschrieben. Zur Tatzeit trug er graue, schulterlange Haare und fuhr 
ein organgenes E-Bike.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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  • 21.04.2026 – 13:42

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