Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 12:35 Uhr beabsichtigte am gestrigen Sonntag eine 75-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw von der Nordstraße in Reichensachsen auf die Landstraße einzubiegen. Dabei übersah sie den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 55-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Autos wurden die 75-Jährige sowie eine Mitfahrerin im Pkw des 55-Jährigen leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 20.000 EUR angegeben.

Mit Roller gestürzt

Um 12:10 Uhr befuhr am vergangenen Samstagmittag ein 16-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Leichtkraftrad-Roller die L 3244 zwischen Eschwege und Oberdünzebach. Nach seinen Angaben stellte sich der Lenker plötzlich quer, wodurch er mit dem Roller zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der 16-Jährige verletzt und zur weitern Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 25.04.26 wurde in der Straße "Am Brauhaus" in Bad Sooden-Allendorf ein Pkw Ford durch Unbekannte beschädigt. Zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde der "Mustang" auf der gesamten rechten Fahrzeugseite zerkratzt, wodurch sich der Sachschaden auf ca. 5000 EUR beläuft. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl von Baustelle

Über das vergangene Wochenende drangen unbekannte Täter auf das Baustellengelände der AWO in der Döhlestraße in Eschwege ein. Aus einem Lagerraum entwendeten der oder die Täter diverse Baustoffe, Arbeitsmaschinen und -materialien. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Am 24.04.26, um 17:13 Uhr, befuhr eine 66-Jährige aus Eisenach mit ihrem Pkw die Eisenacher Straße in Herleshausen in Richtung der BAB 4. Verkehrsbedingt musste sie ihr Auto abbremsen, was der nachfolgende 52-Jährige aus Eisenach zu spät bemerkte und mit seinem Auto auffuhr. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von ca.10.000 EUR. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall unter Alkoholeinfluss

Am 25.04.26, um 19:08 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw die Berliner Straße in Großalmerode. Kurz nachdem er in die Straße "Großer Kirchrain" abgebogen war kam er mit dem Auto nach links von der Straße ab und fuhr mit dem Auto gegen eine Straßenlaterne sowie einen Stein vor der dortigen Kirche. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 4500 EUR. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da er unter Alkoholeinfluss stand wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Am 24.04.26 fuhr, um 22:17 Uhr, ein 53-Jähriger aus Frankenberg mit seinem Motorrad die L 3237 von Witzenhausen in Richtung Ellingerode. Von hinten näherte sich ein Fahrzeug, das stark aufblendete. Dadurch irritiert und geblendet übersah er den dortigen Kurvenbereich und fuhr mit seinem Krad geradeaus. In der Folge kam er mit dem Krad von der Fahrbahn ab und "landete" im Graben. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Brand

Am 26.04.26 wird, um 00:35 Uhr, ein Brand in der Roggenbergstraße in Hundelshausen gemeldet. Am Brandort stellte sich fuhr die Einsatzkräfte heraus, dass ein Holzstapel an der Hauswand in Brand geraten war. Das Feuer griff dann auf einen angrenzenden Schuppen über, in dem Pellets gelagert wurden. Durch das Feuer entstand an der Hausfassade sowie an dem Schuppen Sachschaden, der auf ca. 15.000 EUR geschätzt wird. Im Einsatz war die örtliche Feuerwehr aus Hundelshausen, die den Brand schnell abgelöscht hatten. Die Brandursache ist noch unbekannt und Bestandteil weiterer Ermittlungen. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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