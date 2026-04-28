Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Um 13:00 Uhr wurde gestern Mittag in der Kirchstraße in Grebendorf ein am Fahrbahnrand geparkter VW Touareg von einem vorbeifahrenden Fahrzeug im Bereich des Außenspiegels angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Von Sonne geblendet

Um 07:10 Uhr beabsichtigte gestern Morgen ein 66-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw von der Abfahrt BAB 44 (Sontra) auf die B 7 einzubiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er den dort fahrenden Lkw, der von einem 52-Jährigen aus Eisenach gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 15:10 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 26-Jähriger aus Hüttenberg mit einem Pkw die B 27 zwischen Hebenshausen und Unterrieden. In Höhe von Neu-Eichenberg kam der 26-Jährieg mit dem Pkw nach rechts von der Bundesstraße ab und streifte dadurch entlang der Leitplanke. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Über das vergangene Wochenende drangen unbekannte Täter in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen auf das Gelände der Beruflichen Schule ein. Hierzu wurde ein Metalltor überstiegen, um im Anschluss eine verputzte Wand mit schwarzer Sprühfarbe großflächig zu beschmieren. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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