Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 08:07 Uhr beschädigte gestern Morgen eine 52-jährige Eschwegerin mit der Anhängekupplung ihres Pkws beim Einparken in der Straße "Aller Steinweg" in Eschwege einen Pkw Mercedes im Frontbereich, wodurch geringer Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Unfallflucht

Zwischen 11:45 Uhr und 16:57 Uhr wurde am gestrigen Dienstag in der Oberlandstraße in Oberhone ein am Fahrbahnrand geparkter VW Multivan angefahren und beschädigt. Der Schaden in Höhe von ca. 3000 EUR entstand auf der linken Fahrzeugseite im Bereich des Tankdeckels und der Hecktür. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung an Schaufenster

Um 16:15 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein 27-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf vorläufig festgenommen, nachdem er in der Bahnhofstraße gegen die Schaufensterscheibe eines ehemaligen Antiquitätengeschäftes trat und diese dadurch beschädigte. Zuvor soll er schon Passanten angepöbelt haben. Der Sachschaden an der Scheibe wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Brand

Um 21:10 Uhr beobachtete gestern Abend ein Anwohner eines Haues in der Leipziger Straße in Fürstenhagen ein brennendes Fenster im Außenbereich des Fachwerkhauses. Bei Nachschau stellte der 47-Jährige Mitteiler fest, dass der Fensterrahmen neben dem Haupteingang brannte, den er selbst löschen konnte. Die alarmierte Feuerwehr aus Hessisch Lichtenau untersuchte noch den Brandort nach weiteren Glutherden und entfernte teilweise Holzelemente. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise auf die Brandursache nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Auf dem Parkplatz in der Industriestraße in Kleinalmerode touchierte gestern Morgen, um 09:50 Uhr, eine 95-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw einen geparkten Pkw Opel, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 16:18 Uhr wurde gestern Nachmittag in der Straße "Unter den Brückenbergen"/ Mündener Straße in Witzenhausen ein 33-Jähriger aus Neu-Eichenberg im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte nahm er unter dem Einfluss von THC am Straßenverkehr teil, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Bereits am gestrigen Morgen wurde, um 09:58 Uhr, wurde ein 48-Jähriger aus Witzenhausen im Rahmen einer Kontrolle im Bereich "An der Schlagd" in Witzenhausen kontrolliert. Da auch dieser offensichtlich unter dem Einfluss von THC mit seinem Pkw unterwegs war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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