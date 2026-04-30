Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfälle beim Ein- oder Ausparken

Um 19:14 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 39-Jähriger aus Eschwege mit einem Transporter die Straße "Brühl" in Eschwege und beabsichtigte auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand einzuparken. Dabei beschädigte er einen dort geparkten Pkw VW, wodurch Sachschaden entstand.

Auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege ereignete sich gestern Mittag ein Unfall beim Ausparken. Um 12:55 Uhr beschädigte eine 78-Jährige aus Schimberg mit ihrem Auto einen Pkw Opel, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Unfallflucht

Zwischen dem 25.04.26 und dem 29.04.26, 15:00 Uhr wurde ein Pkw Kia angefahren und beschädigt. Der Pkw stand ordnungsgemäß geparkt auf den Parkflächen in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege in Höhe der Haus-Nr. 11 und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Frontbereich angefahren. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch ein Pkw "Jaguar" durch Unbekannte beschädigt. Das Auto war zur Tatzeit in der Marktstraße in Eschwege in Höhe Haus-Nr. 4 geparkt, wo es durch den oder die Täter auf der Fahrerseite zerkratzt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Gartenhütten aufgebrochen

Zwischen dem 28.04.26, 19:00 Uhr und dem 29.04.26, 15:00 Uhr betraten unbekannte Täter in der Straße "Am Dietenacker" in Eschwege ein Gartengrundstück. Dort wurden zwei Gartenhütten aufgebrochen und aus einer Hütte eine Akku-Heckenschere der Marke "Einhell" entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Brand eines Wohnwagens

Um 18:47 Uhr wurde gestern Abend ein Feuer aus dem Bereich des Freizeitzentrums in Grebendorf gemeldet. Wie sich herausstellte brannte dort ein Wohnwagen, der durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus der Gemeinde Meinhard schnell gelöscht wurde. Nach ersten Ermittlungen kam es im Bereich des Herdes und der angeschlossenen Gasflasche zu einer Verpuffung und dem Ausbruch des Feuers. Durch den Brand wurde der Wohnwagen stark beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 09:19 Uhr befuhr gestern Morgen eine 23-Jährige aus Göttingen mit ihrem Pkw die Straße "Werner-Eisenberg-Weg in Witzenhausen. Im Einmündungsbereich zur Straße "Hinter den Teichhöfen" übersah sie die dort fahrende und vorfahrtsberechtigte 37-Jährige aus Witzenhausen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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