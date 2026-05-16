Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand eines Autohauses in der Casterfeldstraße - PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6275924), kam es in der Nacht aus noch unbekannten Gründen zu einem Brandausbruch in einem Autohaus im Bereich der Casterfeldstraße. Nachdem mehrere Zeugen gg. 02:40 Uhr ein Feuer gemeldet hatten, wurden umgehend Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei entsandt. Vor Ort konnte ein Brand festgestellt werden, der sich auf mindestens zwölf auf dem Firmengelände abgestellte Pkw sowie auf ein dortiges Gebäude ausgebreitet hatte. Die Feuerwehr Mannheim brachte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte so ein weiteres Ausbreiten.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Casterfeldstraße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt werden. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aus.

Die Brandursache ist noch unklar; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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