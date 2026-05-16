Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt, BAB6 in Fahrtrichtung Darmstadt: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, 3 Leichtverletzte PM 2

Mannheim (ots)

Am heutigen Vormittag ereignete sich gegen 11:49 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Darmstadt, Höhe Mannheim-Wallstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Audi Q3 und einem Range Rover.

Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte die 41-jährige Fahrerin des Audi ihren Fahrstreifen und übersah hierbei den im toten Winkel rechts neben ihr fahrenden Range Rover eines 66-jährigen Fahrers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer des Range Rover nach rechts aus, kollidierte mit der Leitplanke und das Fahrzeug kippte anschließend um. Der Pkw kam seitlich auf der Leitplanke liegend zum Stillstand.

Die Fahrerin des Audi wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Range Rover sowie dessen Mitfahrer erlitten ebenfalls leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Zwei sechsjährige Kinder aus dem Audi wurden vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Art der Verletzungen ist zum Berichtszeitpunkt nicht bekannt, sie sind jedoch nicht von schwerwiegender Natur.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro am Audi, rund 45.000 Euro am Range Rover sowie circa 1.200 Euro an der Leitplanke geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der notwendigen Abschleppmaßnahmen der Unfallfahrzeuge wurde der Verkehr über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu einem Rückstau von etwa fünf Kilometern. Um 13.24 Uhr konnten die Fahrbahnen für den fließenden Verkehr wieder frei gegeben werden.

Ein Rettungshubschrauber wurde unmittelbar nach dem Unfallzeitpunkt angefordert, kam aber letztendlich nicht zum Einsatz.

Das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell