Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund:

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr kam es im Bereich des Diebswegs in Heidelberg zu einer räuberischen Erpressung unter Einsatz eines Tasers.

Vier bislang unbekannte Täter sprachen drei männliche Jugendliche an, die sich nach dem Besuch des deutsch-amerikanischen Freundschaftsfestes auf dem Weg zur Bushaltestelle Henkel-Teroson-Straße befanden. Kurz vor Erreichen der Haltestelle wurden die Geschädigten auf dem Diebsweg von den Tatverdächtigten bedroht. Unter Vorhalt eines Tasers forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Die Geschädigten händigten daraufhin einen geringen Bargeldbetrag aus. Die sofortige eingeleitete Fahndung nach den vier unbekannten Tätern verlief bislang ohne Erfolg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-34180 in Verbindung zu setzen.

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