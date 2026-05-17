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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kollison zwischen Pkw und Motorrad - Leichtverletzter Motorradfahrer PM 2

Heidelberg (ots)

Kurz nach 17.00 Uhr kam es in der Heidelberger Ringstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 25-Jährige Fahrerin eines Mercedes die Montpellierbrücke und bog ordnungswidrig nach links in die Lessingstraße ab. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten 33-jährigen Motorradfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem Motorrad, wobei der Yamaha-Fahrer die Kontrolle über sein Bike verlor und zu Boden stürzte. Durch den Aufprall und das Sturzgeschehen zog er sich Prellungen im Unterleib zu. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein naheglegenes Krankenahaus verbracht.

Eine Schadenshöhe konnte bis zum Berichtszeitpunkt nicht beziffert werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Kreuzung Ringstraße/Lessingstraße gesperrt und der fließende Verkehr bis um 17.33 Uhr umgeleitet werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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