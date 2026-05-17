Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kollision zwischen Pkw und Motorrad - Rettungskräfte im Einsatz -- PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Um kurz nach 17:00 Uhr kam es in der Heidelberger Ringstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die Polizei und Rettungskräfte sind aktuell vor Ort im Einsatz. Über den genauen Unfallhergang sowie zu einem möglichen Verletzungsbild ist derzeit noch nichts bekannt. Durch die Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Ringstraße / Lessingstraße (L600a) kommen. Es wird nachberichtet.

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