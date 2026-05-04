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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Metzgerei

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in der Gothaer Straße in eine Metzgerei ein. Die Räumlichkeiten der Metzgerei und der angrenzenden Bäckerei wurden durchwühlt. Ob die Unbekannten etwas entwendeten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0109378/2026 entgegen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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