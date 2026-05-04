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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher gestellt

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Am 03.05.2026, gegen 11.30 Uhr, konnte eine männliche Person im rückwärtigen Bereich eines Getränkemarktes in der Harjesstraße durch Zeugen beobachtet werden. Der Täter entwendete dort eine Kiste Bier und ein Elektroaltgerät. In unmittelbarer Tatortnähe konnte der 37-Jährige Mann durch sofortige Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Das Beutegut wurde wieder an den Markt ausgehändigt. Sein mitgeführtes Fahrrad gehörte außerdem nicht ihm. Es konnte einem Diebstahl aus 2024 zugeordnet werden. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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