LPI-GTH: Einbrecher gestellt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 19-Jährige wurde am Samstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Turnvater-Jahn-Straße von einem 39-Jährigen bedrängt. Vier weitere Personen versuchten einzuschreiten. Der 39-Jährige schlug und trat daraufhin um sich. Er verletzte dabei alle einschreitenden Personen leicht, einen 17-Jährigen schwer. Die Polizei kam zum Einsatz und stellte den Mann fest, er musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Während der Maßnahmen leistete der ...

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