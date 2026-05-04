LPI-GTH: Zerstörte Schaufensterscheibe

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag gegen 16.00 Uhr auf der B 88 an der Anschlussstelle Ilmenau -Ost. Ein 75 Jahre alter VW-Fahrer befuhr die Straße aus Richtung des Abzweigs Langewiesen und geriet gegen einen Wasserlauf. Das Fahrzeug schleuderte zurück und überschlug sich. Der Fahrer sowie seine 73 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen ...

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