LPI-GTH: Zerstörte Schaufensterscheibe
Gotha (Landkreis Gotha) (ots)
Der Polizei Gotha wurde am 03.05.2026 mitgeteilt, dass durch Unbekannte eine Schaufensterscheibe eines Optikers in der Pfortenstraße zerstört wurde. Es wurde mittels unbekanntem Gegenstand auf die Scheibe eingewirkt. Der Tatzeitraum kann derzeit nicht näher eingegrenzt werden. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0108753/2026 entgegengenommen. (jh)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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