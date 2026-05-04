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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag gegen 16.00 Uhr auf der B 88 an der Anschlussstelle Ilmenau -Ost. Ein 75 Jahre alter VW-Fahrer befuhr die Straße aus Richtung des Abzweigs Langewiesen und geriet gegen einen Wasserlauf. Das Fahrzeug schleuderte zurück und überschlug sich. Der Fahrer sowie seine 73 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung wurde die Straße voll gesperrt. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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