LPI-GTH: Frontalkollision

Eisenach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der August-Bebel-Straße und Bleichrasen mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Es wurden die jeweiligen Außenspiegel abgetreten und dadurch insgesamt mehrere tausend Euro Sachschaden verursacht. Zwei der drei Täter konnten namhaft gemacht werden. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um weitere Zeugenhinweise zu den Tätern und ...

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