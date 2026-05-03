LPI-GTH: Frontalkollision
Eisenach (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit circa 10.000 Euro Sachschaden aber ohne Personenschaden, kam es am Samstag, gegen 15:30 Uhr, in der Tiefenbacher Allee. Ein 83-jähriger VW-Fahrer geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Kia einer 63-Jährigen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Tiefenbacher Allee musste zeitweise für die Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden. (Bezugsnummer 0108328/2026) (sus)
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