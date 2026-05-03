Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erstes Maiwochenende mit mehreren Motorradunfällen

Wartburgkreis (ots)

Auf der B250 zwischen Creuzburg und Treffurt kollidierte am Freitag, gegen 13:30 Uhr, ein 20-jähriger Seat-Fahrer mit einem 60-jährigen Fahrer eine BMW S1000R, welcher daraufhin stürzte und auf einer Wiese zu liegen kam. Dabei wurde der Motorradfahrer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. (Bezugsnummer 0107664/2026) Ohne Fremdverschulden verunfallte am Freitag, gegen 18:15 Uhr, ein 56-jähriger Suzukifahrer beim Befahren der L1016 zwischen Neukirchen und Stregda. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Motorrad, fuhr geradeaus über einen Grünstreifen und blieb schließlich im Straßengraben liegen. Der 56-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. 4000 Euro Sachschaden entstanden. (Bezugsnummer 0107980/2026) Zwei schwerverletzte Kradfahrer (19,21) und ein leicht verletzter 34-jähriger Fahrer eines Audi sowie der Einsatz eines Rettungshubschraubers und zweistündige Vollsperrung sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstag, gegen 18:15 Uhr, auf der Gothaer Straße zwischen Eisenach und Wutha-Farnroda. Der 19-jährige Yamahafahrer fuhr auf den verkehrsbedingt langsamer fahrenden Audi und fuhr auf diesen auf. Auch der zweite 21-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (Bezugsnummer 26103182) (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell