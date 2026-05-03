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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Vandalismus

Eisenach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der August-Bebel-Straße und Bleichrasen mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Es wurden die jeweiligen Außenspiegel abgetreten und dadurch insgesamt mehrere tausend Euro Sachschaden verursacht. Zwei der drei Täter konnten namhaft gemacht werden. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um weitere Zeugenhinweise zu den Tätern und Sachbeschädigungen unter 03691-261125. (Bezugsnummer 0107964/2026, 0108121/2026) (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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