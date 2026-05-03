Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand nahe Bahnhof

Eisenach (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 04:40 Uhr, kam es zu einem Brand in der Langensalzaer Straße bei einer Holzfirma nahe der Gleisanlage. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein großer Carport in Brand, unter welchem ein Trabant und Holz gelagert wurde. Der Carport brannte komplett ab. Die Flammen griffen auf die angrenzende Lagerhalle der Firma über. Des Weiteren brannte eine Rasenfläche in Richtung Bahngleise. Sachschaden an den Bahngleisen entstand nicht. Personen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten der zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehren sind noch immer nicht abgeschlossen und dauern vermutlich den ganzen Tag an. Der entstanden Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Teile der Langensalzaer Straße und Altstadtstraße sind auf Grund der Vielzahl der Einsatzfahrzeuge mehrere Stunden voll gesperrt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen. (Bezugsnummer 0108647/2026) (sus)

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