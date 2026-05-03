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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, dem 02.05.2026 gegen 18:00 Uhr, wurde polizeilich bekannt, dass es im Bereich der Turnvater-Jahn-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Vielzahl von Personen kommen soll. Zur Unterstützung der PI Arnstadt-Ilmenau wurden ebenfalls Kräfte der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Ausgang der Auseinandersetzung war die Belästigung einer 19-Jährigen in einem nahegelegenen Einkaufsmarkt durch einen stark alkoholisierten 39-Jährigen. Umstehende Personen versuchten einzugreifen und wurden dabei durch den Täter angegriffen und bedroht. Bei Antreffen des Täters, leistete dieser Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Aufgrund eines Atemalkoholwertes von über 2,5 Promille erfolgte die anschließende Unterbringung im Krankenhaus. Bei dem Täter handelte es sich um einen polnischen Staatsangehörigen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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