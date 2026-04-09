Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Unfallflucht auf Vechtebrücke - Polizei sucht Zeugen

Neuenhaus (ots)

Am Mittwoch, den 09.04.2026, kam es gegen 07:45 Uhr auf der Veldhausener Straße in Neuenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 56-jähriger Fahrer eines VW Crafter war in Richtung Veldhausen unterwegs, als es im Bereich der Vechtebrücke zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw kam. Dabei wurde der Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt.

Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

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