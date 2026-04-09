Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Salzbergen - Unfallflucht am Fahrbahnrand - Polizei sucht Zeugen
Salzbergen (ots)
In der Zeit zwischen Montag, dem 06.04.2026, 16:30 Uhr, und Mittwoch, dem 08.04.2026, 09:00 Uhr, kam es im Nußbaumweg in Salzbergen zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mercedes A Klasse.
Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/94855-0 zu melden.
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Christopher Degner
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