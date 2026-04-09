Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Verkehrsschilder und Lichtmast durch unbekannten Verkehrsteilnehmer zerstört - Zeugen gesucht

Lorup (ots)

In Lorup kam es am Sonntag, 5. April 2026, gegen 8:15 Uhr, in der Straße "Tredde" zu einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden.

Auf einer dortigen Verkehrsinsel wurden Verkehrsschilder und ein Lichtmast aus bislang ungeklärter Ursache aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Vermutlich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer über die Verkehrsinsel und verursachte dadurch den Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Werlte unter der Telefonnummer 05951/995300 zu melden.

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