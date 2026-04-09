PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Verkehrsschilder und Lichtmast durch unbekannten Verkehrsteilnehmer zerstört - Zeugen gesucht

Lorup (ots)

In Lorup kam es am Sonntag, 5. April 2026, gegen 8:15 Uhr, in der Straße "Tredde" zu einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden.

Auf einer dortigen Verkehrsinsel wurden Verkehrsschilder und ein Lichtmast aus bislang ungeklärter Ursache aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Vermutlich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer über die Verkehrsinsel und verursachte dadurch den Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Werlte unter der Telefonnummer 05951/995300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 10:51

    POL-EL: Salzbergen - Unfallflucht am Fahrbahnrand - Polizei sucht Zeugen

    Salzbergen (ots) - In der Zeit zwischen Montag, dem 06.04.2026, 16:30 Uhr, und Mittwoch, dem 08.04.2026, 09:00 Uhr, kam es im Nußbaumweg in Salzbergen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mercedes A Klasse. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 08:37

    POL-EL: Neuenhaus - Verkehrsunfallflucht auf der Hauptstraße - Zeugen gesucht

    Neuenhaus (ots) - In Neuenhaus kam es am Dienstag, zwischen 13:50 Uhr und 15:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen VW Golf Sportsvan vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Am VW wurden mehrere Kratzer an der Front und am rechten Scheinwerfer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren