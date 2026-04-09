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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Betrugsmasche mit falsche Bankmitarbeiter bzw. Sicherheitsdienstmitarbeiter

Bad Bentheim (ots)

Am 24.03.2026 traten in Bereich Bad Bentheim falsche Bankmitarbeiter bzw. Sicherheitsdienstmitarbeiter auf. In mehreren Fällen wurden mit älteren Personen zunächst über Telefon und auch an der Haustür Kontakt aufgenommen.

Gegen Vormittag erschien hierbei in zwei Fällen eine männliche Person an der Wohnanschrift und nahm unter Vorspiegelung einer Legende die Bankkarte mit PIN der Geschädigten an sich, um im Anschluss eine Abbuchung beim örtlichen Geldautomaten durchzuführen. Die Person soll ca. 175-180cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Vermutlich führte er ein Fahrrad mit.

Die Polizei fragt nun:

Wer kann Hinweise zum Auftreten dieser Person geben und wo kam es ebenfalls am 24.03.2026 zu Anrufen durch falsche Bankmitarbeiter oder falsche Sicherheitsdienstmitarbeiter? Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 entgegen.

Es wird darum gebeten jegliche Kontaktaufnahme der falschen Bankmitarbeiter bzw. Sicherheitsdienstmitarbeiter der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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