PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Fahrrads misslingt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am 03.05.2026, gegen 08.15 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Schuppen in der Schillerstraße und entwendete dort eine Handsäge. Anschließend beobachtete eine Zeugin, wie die Person versuchte ein im Nahbereich abgestelltes Fahrrad zu entwenden. Die Zeugin sprach die Person daraufhin an. Der Unbekannte flüchtete jedoch. Er kann wie folgt beschrieben werden:

    - ca. 20 Jahre
    - ca. 1,80 m
    - schlanke Figur
    - kurze lockige Haare
    - schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift

Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu dem Täter geben können. Die Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0108764/2026 entgegengenommen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Schwer verletzt

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag gegen 16.00 Uhr auf der B 88 an der Anschlussstelle Ilmenau -Ost. Ein 75 Jahre alter VW-Fahrer befuhr die Straße aus Richtung des Abzweigs Langewiesen und geriet gegen einen Wasserlauf. Das Fahrzeug schleuderte zurück und überschlug sich. Der Fahrer sowie seine 73 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 11:55

    LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag, dem 02.05.2026 gegen 18:00 Uhr, wurde polizeilich bekannt, dass es im Bereich der Turnvater-Jahn-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Vielzahl von Personen kommen soll. Zur Unterstützung der PI Arnstadt-Ilmenau wurden ebenfalls Kräfte der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Ausgang der Auseinandersetzung war die Belästigung einer 19-Jährigen in einem ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 11:26

    LPI-GTH: Brand nahe Bahnhof

    Eisenach (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 04:40 Uhr, kam es zu einem Brand in der Langensalzaer Straße bei einer Holzfirma nahe der Gleisanlage. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein großer Carport in Brand, unter welchem ein Trabant und Holz gelagert wurde. Der Carport brannte komplett ab. Die Flammen griffen auf die angrenzende Lagerhalle der Firma über. Des Weiteren brannte eine Rasenfläche in Richtung Bahngleise. Sachschaden an den Bahngleisen entstand nicht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren