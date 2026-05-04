Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Fahrrads misslingt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am 03.05.2026, gegen 08.15 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Schuppen in der Schillerstraße und entwendete dort eine Handsäge. Anschließend beobachtete eine Zeugin, wie die Person versuchte ein im Nahbereich abgestelltes Fahrrad zu entwenden. Die Zeugin sprach die Person daraufhin an. Der Unbekannte flüchtete jedoch. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20 Jahre - ca. 1,80 m - schlanke Figur - kurze lockige Haare - schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift

Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu dem Täter geben können. Die Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0108764/2026 entgegengenommen. (jh)

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