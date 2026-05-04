Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Widerstand geleistet

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 19-Jährige wurde am Samstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Turnvater-Jahn-Straße von einem 39-Jährigen bedrängt. Vier weitere Personen versuchten einzuschreiten. Der 39-Jährige schlug und trat daraufhin um sich. Er verletzte dabei alle einschreitenden Personen leicht, einen 17-Jährigen schwer. Die Polizei kam zum Einsatz und stellte den Mann fest, er musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Während der Maßnahmen leistete der alkoholisierte 39-Jährige erheblich Widerstand. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

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