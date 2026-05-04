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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung auf Musikveranstaltung

Herda (Wartburgkreis) (ots)

Am Sonntag kam es auf einer öffentlichen Musikveranstaltung gegen 02.25 Uhr zu einer zunächst wechselseitigen verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die in gegenseitige Körperverletzungshandlungen mündete. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden mindestens acht Personen im Alter von 16 bis 60 Jahren (alle deutsch), ein 19-Jähriger (russisch), ein 18-Jähriger (syrisch) leicht sowie ein 20-Jähriger (deutsch) schwer verletzt. Zwei weitere Personen (m/16/syrisch; m/17/irakisch) blieben unverletzt. Nach derzeitigen Ermittlungen wurden keine Waffen oder gefährliche Gegenstände eingesetzt. Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Die Polizei hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Tatabläufen, Beteiligungen sowie der Tatmotivation aufgenommen. Eine politische Tatmotivation kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Geschehnissen machen können. Diese werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 01808983/2026 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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