POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden
Heidelberg (ots)
Am Freitagmorgen kam es in der Peterstaler Straße gegen 09:00 Uhr zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 22.000 Euro.
Eine 67-jährige Opel-Fahrerin fuhr mit ihrem Auto aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße, offenbar ohne die zeitgleich auf der Peterstaler Straße fahrende 35-jährige Hyundai-Fahrerin wahrzunehmen, welche talabwärts unterwegs war.
Die Hyundai-Fahrerin bremste, konnte eine Kollision aber nicht verhindern. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde durch den Zusammenstoß keine Person verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
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