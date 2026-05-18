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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Jogger wird von Hund gebissen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Als ein 31-jähriger Mann am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr im Käfertaler Wald joggen war, rannte in der Nähe des Karlsterns an einer Brücke plötzlich ein nicht angeleinter Hund auf den Mann zu und biss ihn in den Oberschenkel. Hierdurch wurde der Jogger leicht verletzt. Auch seine getragene Hose wurde durch den Angriff beschädigt. Der Hundebesitzer kam hiernach in Begleitung eines weiteren Hundes zur Örtlichkeit dazu und verharmloste die Situation. Anschließend entfernte sich der Mann mit den Hunden in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Mann wird auf ca. 50-60 Jahre alt geschätzt. Seine Schneidezähne waren mit goldenen Zahnkronen versehen. Einer der Hunde war etwa kniehoch mit grauem Fell.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und sucht Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 718490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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