Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
BPOLI BHL: Ereignisreiches Fahndungswochenende
Berggießhübel (ots)
Das zurückliegende Wochenende war nicht ohne. Einsatzkräfte der BPOLI Berggießhübel hatten allerhand zu tun. So wurden an den Grenzübergängen Altenberg, Schmilka, Hellendorf und Breitenau 111 Fahndungstreffer, darunter 26 Haftbefehle von Personen aus Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Syrien und Deutschland festgestellt und vollstreckt. Insgesamt konnten Geldstrafen in Höhe von 12.000 Euro eingenommen und den jeweiligen Justizkassen zugeführt werden. Unter den 5 Personen, welche aufgrund Zahlungsunfähigkeit in die JVA Dresden und Luckau eingeliefert wurden, befand sich auch ein Mann aus der Ukraine, welcher wegen Bildung krimineller Vereinigung per internationale Haftbefehl gesucht wurde.
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