Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
BPOLI BHL: Hundetransport an Grenze gestoppt
Breitenau (ots)
Ein 29- jähriger Ungar erschien am 16. April 2026 um 15:00 Uhr mit seinem Pkw zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau. Nach der Personenüberprüfung, welche negativ verlief, wurde er aufgefordert den Kofferraum zu öffnen. In diesem konnten 3 unterschiedlich große Tiertransportboxen mit insgesamt 8 Dackeln (2 Langhaar-, 1 Kurzhaar und 5 Tricolor - Dackelwelpen) festgestellt werden. Er konnte lediglich für drei Hunde ungarische Impfpässe vorlegen. Nach telefonischer Rücksprache, wurden alle Hunde dem Veterinäramt des Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge übergeben. Aufgrund Mittellosigkeit musste auf eine Sicherheitsleistung verzichtet werden.
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