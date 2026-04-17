PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Hundetransport an Grenze gestoppt

BPOLI BHL: Hundetransport an Grenze gestoppt
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Breitenau (ots)

Ein 29- jähriger Ungar erschien am 16. April 2026 um 15:00 Uhr mit seinem Pkw zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau. Nach der Personenüberprüfung, welche negativ verlief, wurde er aufgefordert den Kofferraum zu öffnen. In diesem konnten 3 unterschiedlich große Tiertransportboxen mit insgesamt 8 Dackeln (2 Langhaar-, 1 Kurzhaar und 5 Tricolor - Dackelwelpen) festgestellt werden. Er konnte lediglich für drei Hunde ungarische Impfpässe vorlegen. Nach telefonischer Rücksprache, wurden alle Hunde dem Veterinäramt des Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge übergeben. Aufgrund Mittellosigkeit musste auf eine Sicherheitsleistung verzichtet werden.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 10:40

    BPOLI BHL: Nächster Halt JVA

    Breitenau (ots) - Am 3. April 206 um 18:00 Uhr erschien ein 56- jähriger Deutscher als Fahrer eines Ford Transit zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau. Nach Eingabe seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem, staunten die eingesetzten Beamten nicht schlecht. Der Deutsche wurde von der Staatsanwaltschaft Konstanz wegen Bedrohung und Mehrfachverstöße gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz mit fünf Haftbefehlen gesucht. Er verbringt jetzt die nächsten ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 07:31

    BPOLI BHL: Geldsegen für Justizkassen

    Breitenau (ots) - Ein fahndungsreiches Wochenende hatte die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am letzten Wochenende. Bei den Grenzkontrollen am Grenzübergang Breitenau, konnten zehn offene Haftbefehle vollstreckt werden. Wegen diverser Straftaten waren Personen aus Rumänien und Bulgarien zur Festnahme per Haftbefehl ausgeschrieben. Durch Zahlung von knapp 7.600 Euro konnten fünf Personen ihre Weiterreise ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 09:17

    BPOLI BHL: Zehn Haftbefehle vollstreckt

    Berggießhübel (ots) - Am zurückliegenden Wochenende hat die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel an den Grenzübergängen und in Wünschendorf insgesamt zehn Haftbefehle vollstreckt. Staatsbürger aus Rumänien, Indien, Georgien, Tschechien und Deutschland wurden von verschiedenen Staatsanwaltschaften aus Deutschland per Haftbefehl gesucht. Gegen sie wurden wegen Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Erschleichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren