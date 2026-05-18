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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ausgebrannter Pkw führt zu Straßensprerrung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Bergstraße gegen 22:30 Uhr zu einem Brand eines abgestellten Autos. Der Brand konnte durch Beamte des Polizeireviers Weinheim bei einer Streifenfahrt wahrgenommen werden.

Ein 33-jähriger Opel-Fahrer parkte sein Auto vor einem Lokal und verließ dieses, als wenige Minuten später zunächst der Motorraum des Fahrzeugs Feuer fing.

Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Durch die Hitzeentwicklung ging eine Fensterscheibe des Lokals zu Bruch. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen und das Übergreifen auf einen Baum und umliegende Gebäude verhindern.

Beim Ausbruch des Feuers befanden sich keine Personen im Fahrzeug. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten musste die Bergstraße in beiden Richtungen für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Polizeireviers Weinheim wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 1.100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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