Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl in Schulgebäude

Jever (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 08.05.2026, bis Montagmorgen, 11.05.2026, kam es in einem Schulgebäude in der Straße Terrasse in Jever zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten unter anderem mehrere Tablets, Spardosen mit Bargeld sowie eine Lautsprecherbox. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

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