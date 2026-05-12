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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Fahrschule

Schortens (ots)

Am 11.05.2026, gegen 00:15 Uhr, kam es in der Menkestraße in Schortens zu einer Sachbeschädigung an einer Fahrschule. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein bislang unbekannter Täter mehrere Pflastersteine gegen die Glaseinsätze der Zugangstüren. Die Scheiben wurden hierbei beschädigt, jedoch nicht vollständig durchschlagen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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