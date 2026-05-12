Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung an Fahrschule
Schortens (ots)
Am 11.05.2026, gegen 00:15 Uhr, kam es in der Menkestraße in Schortens zu einer Sachbeschädigung an einer Fahrschule. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein bislang unbekannter Täter mehrere Pflastersteine gegen die Glaseinsätze der Zugangstüren. Die Scheiben wurden hierbei beschädigt, jedoch nicht vollständig durchschlagen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.
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