Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Zetel

Zetel (ots)

Am 11.05.2026 gegen 16:30 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Neuenburger Straße in Zetel zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren gemeinschaftlich verschiedene Lebensmittel, darunter Schokolade und Chips, im Gesamtwert von knapp 20 Euro. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an Angehörige übergeben beziehungsweise von diesen abgeholt. Die Polizei weist darauf hin, dass auch bei vermeintlich geringwertigen Gegenständen strafrechtliche Konsequenzen drohen können. Insbesondere Jugendliche sollten sich der möglichen Folgen eines Diebstahls bewusst sein.

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