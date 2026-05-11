Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schmuckstücke im Banter See aufgefunden - Eigentümer gesucht

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Wilhelmshaven (ots)

Am 15.04.2026 wurden durch die Tauchergruppe im Rahmen eines Tauchertrainings im Banter See in Wilhelmshaven mehrere Schmuckstücke und Wertgegenstände aufgefunden. Bei den aufgefundenen Gegenständen handelt es sich unter anderem um verschiedene Armbanduhren, Ringe, Anhänger, Schmuckketten sowie einen Schlüsselbund. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Polizei bittet mögliche Eigentümerinnen und Eigentümer, sich unter Vorlage eines entsprechenden Eigentumsnachweises mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Personen gebeten, Hinweise zur Herkunft der Gegenstände zu geben. Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 entgegen.

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