Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever für das Wochenende vom 08.05.2026 - 10.05.2026

Wilhelmshaven (ots)

Containerbrand am Hafen in Horumersiel

Am 09.05.2026, gegen 21:00 Uhr, wird durch am Außenhafen Horumersiel befindliche Urlauber eine starke Rauchentwicklung aus einem Müllcontainer wahrgenommen. Durch die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kann ein Schwelbrand im Innern des Containers festgestellt und erfolgreich gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang unbekannt, am Container entstand leichter Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wiefels

Am 09.05.2026, gegen 09:45 Uhr, kontrollieren Beamte des Polizeikommissariates Jever einen 36-jährigen Fahrzeugführer im Bereich der Fuhlrieger Allee in Wiefels. Auf Nachfrage teilt der Fahrzeugführer mit, seinen Führerschein nicht mit sich zu führen, aber im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Beifahrerin und Halterin des Fahrzeuges stützte diese Aussage und gibt an, den Besitz des Führerscheines bestätigen zu können. Eine EDV-Überprüfung hingegen ergibt, dass dem Fahrzeugführer die Fahrerlaubnis bereits vor ca. 10 Jahren rechtskräftig entzogen worden ist und aktuell keine Fahrerlaubnis vorliegt. Dementsprechend werden Strafverfahren sowohl gegen den Fahrzeugführer, für das Führen eines Fahrzeuges ohne erforderliche Fahrerlaubnis, als auch gegen die Halterin, weil sie die Inbetriebnahme des Fahrzeuges zuließ, eingeleitet. Da die Halterin wenigstens über einen Führerschein der Klasse B verfügt, setzt sie daraufhin die Fahrt fort. Den mitgeführten Anhänger, für den die Führerscheinklasse BE erforderlich ist, mussten die beiden Beschuldigten unterdessen zunächst zurücklassen. Der Fahrzeugführer kündigte unterdessen an, seinen vorgeblichen Führerschein zu seiner Entlastung noch am gleichen Tag vorzeigen zu wollen - was letztlich nicht erfolgte.

Geschwindigkeitsmessung im Wangerland

Am 09.05.2026, in der Zeit von 15:00 Uhr - 16:15 Uhr, führten Beamte des Polizeikommissariates Jever Geschwindigkeitsmessungen im Wangerland, an der L812, in Höhe Bottens, durch. Es wurden ca. 50 Fahrzeuge gemessen, wobei gegen drei Fahrzeugführer Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen überhöhter Geschwindigkeit eingeleitet wurden. In einem Fall konnten die Beamten einen 42-jährigen Motorradfahrer kontrollieren, der im auf 70 km/h beschränkten Bereich mit 105 km/h gemessen wurde.

Versuchte Körperverletzung und Bedrohung in Sande Am 10.05.2026, gegen 05:26 Uhr, kommt es vor einer Tanzlokalität in Sande zu einem Streit zwischen einem 29-jährigen Beschuldigten und einer vierköpfigen Personengruppe aufgrund von zivilrechtlichen Streitigkeiten. Im Zuge des Streites versucht der Beschuldigte erfolglos, einen 16-jährigen Jugendlichen, welcher der Personengruppe zuzurechnen war, mittels Faustschlag zu attackieren. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung droht der Beschuldigte mit weiteren Tätlichkeiten und kündigt an, sich 'Verstärkung' organisieren zu wollen. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte des Polizeikommissariates Jever können den Konflikt vor Ort beilegen - den Beschuldigten erwartet dennoch ein Strafverfahren, unter anderem wegen versuchter Körperverletzung.

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