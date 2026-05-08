Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Outdoor-Pools

Jever (ots)

Am 07.05.2026, zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr, kam es im Clevernser Schulweg in Jever-Rahrdum zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter einen Outdoor-Pool, der sich im Vorgarten eines Wohnhauses befand. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell