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Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Wohnungsbrand fordert eine verletzte Person

Krefeld (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen gegen 08:20 Uhr meldeten aufmerksame Passanten über den Notruf 112, eine Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude auf der Bückerfeldstraße.

Durch die Leitstelle wurden umgehend Einheiten von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach nur wenigen Minuten die Einsatzstelle erreichten, konnte die Schilderung der Anrufer bestätigt werden. Aus einer Wohnung in einem Obergeschoss war eine deutliche Rauchentwicklung zu erkennen, sodass der Einsatzleiter ohne Zeitverzug zwei Trupps unter schwerem Atemschutz mit einem Löschrohr zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung entsandte. Zudem wurde vorsorglich die Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht.

Aufgrund des raschen und routinierten Vorgehens der Feuerwehr Krefeld konnte nach kurzer Zeit eine Person aus der Brandwohnung gerettet- und dem städtischen Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung übergeben werden. Zeitgleich wurden die Brandbekämpfungsmaßnahmen fortgesetzt. Das Feuer beschränkte sich glücklicherweise lediglich auf eine Wohnung und konnte von den vorgehenden Trupps zügig gelöscht werden.

Der Patient wurde nach der notärztlichen Behandlung vor Ort in ein Krefelder Krankenhaus zur klinischen Weiterbehandlung transportiert.

Die betroffene Nutzungseinheit wurde im Anschluss mit Hochleistungslüftern von giftigem Brandrauch befreit und die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

Die rund 60 Einsatzkräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache, der Feuer- und Rettungswache Hafenstraße, der Freiwilligen Feuerwehr Hüls sowie des Rettungsdienstes der Stadt Krefeld konnten nach einer guten Stunde zu ihren Standorten zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld
Kai Hain
Telefon: 02151-8213 1333
E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de
http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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