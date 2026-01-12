POL-GM: Versuchter Einbruch in Fahrschule

Waldbröl (ots) - Ein 89-Jähriger aus Waldbröl war am Freitag (9. Januar) gegen 13 Uhr in einer Bank in der Kaiserstraße, um Geld abzuholen. Als er wieder an seinem Auto war, fragte ihn ein Unbekannter nach Wechselgeld. Der hilfsbereite Senior holte sein Portemonnaie hervor, und gab dem Unbekannten das Wechselgeld. Als der 89-Jährige wenig später in einer Drogerie bezahlen wollte, stellte er fest, dass das zuvor ...

