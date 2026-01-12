PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Fahrschule

Hückeswagen (ots)

Unbekannte versuchten zwischen 19 Uhr am Donnerstag (8. Januar) und 13 Uhr am Freitag in eine Fahrschule in der Alten Ladenstraße einzubrechen, scheiterten jedoch an der Tür. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 10:10

    POL-GM: Mehrere Autos in Engelskirchen und Gummersbach durchwühlt

    Gummersbach; Engelskirchen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (8./9. Januar) haben Unbekannte mehrere Autos in Engelskirchen-Wahlscheid, Gummersbach-Niedergelpe und Gummersbach-Hülsenbusch durchwühlt. In Wahlscheid durchwühlten die Unbekannten Autos in der Wahlscheider Straße in der Nähe der Straße "Gosser Weg". Auch im Gosser Weg waren zwei Autos ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 10:10

    POL-GM: 89-Jähriger von Trickdieb bestohlen

    Waldbröl (ots) - Ein 89-Jähriger aus Waldbröl war am Freitag (9. Januar) gegen 13 Uhr in einer Bank in der Kaiserstraße, um Geld abzuholen. Als er wieder an seinem Auto war, fragte ihn ein Unbekannter nach Wechselgeld. Der hilfsbereite Senior holte sein Portemonnaie hervor, und gab dem Unbekannten das Wechselgeld. Als der 89-Jährige wenig später in einer Drogerie bezahlen wollte, stellte er fest, dass das zuvor ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 10:05

    POL-GM: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

    Gummersbach (ots) - Unbekannte versuchten zwischen 21:15 Uhr am Freitag (9. Januar) und 05:40 Uhr am Samstag in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Auf der Brück" einzubrechen. Dabei wurde eine Glasscheibe beschädigt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren