Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Fahrschule
Hückeswagen (ots)
Unbekannte versuchten zwischen 19 Uhr am Donnerstag (8. Januar) und 13 Uhr am Freitag in eine Fahrschule in der Alten Ladenstraße einzubrechen, scheiterten jedoch an der Tür. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
