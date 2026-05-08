POL-WHV: Polizei schlichtet Ruhestörung

Jever (ots) - Am 07.05.2026, zwischen 17:44 Uhr und 18:44 Uhr, kam es im Bereich Südergast in Jever zu einem Vegetationsbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde über die Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven eine Rauchentwicklung auf einer Grünfläche gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brand an der Berme mit einer Ausdehnung von etwa 200 Metern fest. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr ...

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