PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei schlichtet Ruhestörung

Wilhelmshaven (ots)

Am 07.05.2026, gegen 22:28 Uhr, wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in die Fritz-Reuter-Straße in Wilhelmshaven gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen fühlte sich ein Anwohner durch ein Dartspiel seines Nachbarn in seiner Nachtruhe gestört. Die eingesetzten Polizeibeamten suchten den Verursacher auf. Dieser zeigte sich einsichtig und beendete das Spiel.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 11:20

    POL-WHV: Zeugen und Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall gesucht

    Wilhelmshaven (ots) - Am 04.05.2026, gegen 18:10 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Zum Ölhafen / Friesendamm in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein vorausfahrender Transporter mit Anhänger während der Fahrt eine Felge, die auf die Fahrbahn fiel. Ein dahinter fahrender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 10:54

    POL-WHV: Vegetationsbrand auf Grünfläche

    Jever (ots) - Am 07.05.2026, zwischen 17:44 Uhr und 18:44 Uhr, kam es im Bereich Südergast in Jever zu einem Vegetationsbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde über die Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven eine Rauchentwicklung auf einer Grünfläche gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brand an der Berme mit einer Ausdehnung von etwa 200 Metern fest. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 10:34

    POL-WHV: Ladendiebstahl in Einkaufszentrum

    Varel (ots) - Am 07.05.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es in einem Einkaufszentrum in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei 19-jährige Beschuldigte diverse Kleidungsstücke sowie Spielwaren im Gesamtwert von 100,97 Euro aus einem Geschäft. Anschließend bezahlten sie lediglich Waren aus einem Backshop und passierten den Kassenbereich, ohne die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren