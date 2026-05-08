Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Polizei schlichtet Ruhestörung
Wilhelmshaven (ots)
Am 07.05.2026, gegen 22:28 Uhr, wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in die Fritz-Reuter-Straße in Wilhelmshaven gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen fühlte sich ein Anwohner durch ein Dartspiel seines Nachbarn in seiner Nachtruhe gestört. Die eingesetzten Polizeibeamten suchten den Verursacher auf. Dieser zeigte sich einsichtig und beendete das Spiel.
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